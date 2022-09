Schockmoment am Münchner Hauptbahnhof - Bereich wegen Polizeieinsatz gesperrt

Sperrung am Hauptbahnhof in München: Grund war ein Mann, der sich wohl in der Bahnhofshalle anzünden wollte. Genaue Hintergründe sind bis dato noch unklar.

Am Montagabend musste der Eingang Bayerstraße zum Münchner Hauptbahnhof gesperrt werden. Nach Polizeiangaben wollte sich ein 29-Jähriger Mann offenbar in der Halle des Bahnhofes selbst anzünden. Am frühen Abend konfrontierte der 29-Jährige die anwesenden Bundespolizisten am Querbahnsteig des Münchner Hauptbahnhofes mit seiner Drohung. Wie die zuständige Polizei mitteilte wurde der verdächtige Mann aus Sicherheitsgründen sofort in Gewahrsam genommen. Aufgrund der geäußerten Drohung wurden ebenfalls die Gepäckstücke des verdächtigen Mannes gesichert.

Aufgrund der Einstufung einer akut bestehenden Gefährdung wurde der Bereich des Münchner Hauptbahnhofes im Umfeld des Einganges Bayerstraße weiträumig abgesperrt, so die zuständige Polizei. Obwohl im Bereich des Eingangs Bayerstraße die Rollgitter heruntergelassen und der Zugang zum Bahnhof komplett gesperrt wurde, war der Zugverkehr von und zum Münchner Hauptbahnhof nicht beeinträchtigt.

29-jähriger Mann wollte sich offenbar am Münchner Hauptbahnhof anzünden

Während der 29-jährige Mann von Einsatzkräften der Polizei auf der Wache im Hauptbahnhof vernommen wurde, rückten Spezialkräfte an, um die Gepäckstücke des Mannes zu untersuchen. Nach einer kurzen Überprüfung konnten die Spezialeinsatzkräfte aber Entwarnung geben, so die die Polizei in München. In den Gepäckstücken des jungen Mannes seien ausschließlich Reiseutensilien, wie Kleidung und Hygieneartikel, und ein mit Petroleum gefüllter, handelsüblicher Fünf-Liter-Tankkanister gefunden worden.

Rund 50 Einsatzkräfte von Bundespolizei und Deutsche Bahn Sicherheit waren bei dem Einsatz in München vor Ort. Am frühen Abend konnten die Sperrungen aufgehoben und der Zugang Bayerstraße wieder für die Bahnreisenden freigegeben werden. Reisenden war der Zugang zum Hauptbahnhof auch während des Polizeieinsatzes über andere Zugänge möglich.

Für den jemenitischen Staatsbürger wird derzeit eine mögliche Einlieferung in eine psychiatrische Klinik geprüft. Weiteren Hintergründen werde aktuell noch nachgegangen, so die zuständige Polizei in München.

