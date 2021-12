66-Jähriger bricht im Hauptbahnhof zusammen - Passant reagiert sofort

Ein 66-Jähriger bricht im Münchener Hauptbahnhof zusammen und zeigt keine Lebenszeichen mehr. Ein Passant leistet sofort Erste Hilfe und rettet den Mann.

23.12.2021 | Stand: 13:18 Uhr

Ein 53-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag im Münchener Hauptbahnhof geistesgegenwärtig reagiert. Als ein 66-Jähriger gegen 15.30 Uhr in der Nähe eines Geschäftes zusammenbrach und keine Lebenszeichen mehr zeigte, leitete der 53-Jährige aus Weilheim sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Das teilt die Polizei mit. Demnach trug der 53-Jährige maßgeblich dazu bei, dass der Mann stabilisiert werden konnte. Eine weitere Passantin, eine 38-jährige Frau, setzte in der Zwischenzeit einen Notruf ab.

Wiederbelebung am Hauptbahnhof München: 53-Jähriger leistet Erste Hilfe

Als die alarmierten Polizisten vor Ort eintrafen, übernahmen sie die Wiederbelebung bis die Rettungskräfte kamen. Nach Angaben der Polizei war der 66-Jährige wohl ohne äußere Einwirkung und vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme zusammengebrochen. Die Sanitäter stabilisierten den Patienten und brachten ihn mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus.

