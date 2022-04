Frau tritt sechsjähriges Mädchen am Münchner Hauptbahnhof in den Rücken

Am Hauptbahnhof München hat eine Frau ein sechsjähriges Kind angegriffen und getreten. Die Polizei schritt ein. Was bisher bekannt ist.

05.04.2022 | Stand: 08:51 Uhr

Der Vorfall ereignete sich am frühen Montagabend (4. April) in einem Coffee-Shop am Hauptbahnhof München. Laut Mitteilung der Bundespolizei wollte ein sechsjähriges Mädchen einen Becher in den Müll werfen. Eine Frau aus München stand vor einem Mülleimer, und fühlte sich laut Mitteilung durch das Kind provoziert. Die 56-Jährige trat dem Mädchen unvermittelt mit dem Fuß in den unteren Rücken, teilt die Polizei mit. Als die 25-jährige Mutter herbeieilte, wurde sie von der Angreiferin beleidigt und bedroht.

Beamte der hinzugerufenen Bundespolizei nahmen die Beteiligten mit zur Wache. Die Angreiferin machte bei der Vernehmung einen geistig verwirrten Eindruck auf die Polizisten. Gegen die 56-Jährige wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

Tritt am Hauptbahnhof München: Kind leicht verletzt

Das Mädchen trug durch den Tritt leichte Hautabschürfungen davon, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Die 56-Jährige kam nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.