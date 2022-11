Schwere Brandverletzungen nach Stromunfall am Münchner Hauptbahnhof

Ein Mann erleidet am Hauptbahnhof München einen schweren Stromschlag mit gravierenden Brandverletzungen. Wieso der Mann auf den Waggon kletterte ist unklar.

23.11.2022 | Stand: 10:47 Uhr

Mit schweren Brandverletzungen ist ein 23-Jähriger am frühen Mittwochmorgen nahe des Münchner Hauptbahnhofs gefunden worden. Wie die Bundespolizei mitteilt, stammen die Verletzungen von einem Stromunfall.

Nachdem die Polizei über den Verletzten informiert wurde, ergab eine Auswertung der Überwachungskameras, dass gegen 5.50 Uhr ein Mann schwankend zwischen zwei Wagons ging und auf das Dach eines abgestellten Zuges stieg. Dort kam es zu einem Stromschlag von der Bahnoberleitung. Der Mann fiel laut Polizei anschließend von einem lauten Knall und Lichtbogen begleitet auf den Bahnsteig, seine Hose brannte.

Mann humpelt nach schwerem Stromschlag am Hauptbahnhof München davon

Der Verletzte stand anschließend auf und verließ humpelnd den Bahnhof, wobei er trotz schwerer Verletzungen am Bein noch einen 180 Zentimeter hohen Begrenzungszaun überwand. Ein Bahnmitarbeiter traf den Verletzten wenig später in der Bayerstraße an und alarmierte die Rettungskräfte.

Der in Bayern wohnsitzlose 23-Jährige Schwede wurde mit Verbrennungen 2. Grades in ein Münchner Klinikum verbracht, wo er am Morgen operiert wurde. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit noch nicht vor.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.