Streit wegen leerer Bierflasche eskaliert - Ein Mann wird verletzt

28.09.2022 | Stand: 09:25 Uhr

Am Dienstagabend ist am Hauptbahnhof München ein Streit um eine leere Bierflasche eskaliert. Wie die Bundespolizei berichtet, machte ein Reisender die Beamten gegen 21 Uhr auf eine körperliche Auseinandersetzung am S-Bahnsteig aufmerksam.

Beim Eintreffen der Bundespolizisten schlichtete eine anwesende Streife der Polizei den Streit bereits. Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 38-Jähriger eine leere Bierflasche nehmen, die auf dem Boden stand. Das wollte ein 26-Jähriger verhindern, weshalb es zum Streit kam. Dabei versuchte der 38-Jährige, den jüngeren Mann zu schlagen. Der 26-Jährige wollte sich das offenbar nicht gefallen lassen und verpasste ihm einen Faustschlag ins Gesicht.

Der 52-Jähriger wollte dazwischen gehen. Daraufhin schlug ihm der 26-Jährige die Bierflasche auf den Kopf. Er erlitt dabei eine aufgeplatzte Lippe, eine Beule und eine Schnittwunde am Kopf. Hinzugerufene Sanitäter versorgten den 52-Jährigen vor Ort.

Die Beamten brachten alle Beteiligten auf die Wache. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Zudem sollen der 26-Jährige und der 38-Jährige, beide wohnsitzlos und laut Polizei einschlägig vorbestraft, dem Haftrichter vorgeführt werden.

