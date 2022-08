Glück im Unglück - 43-jähriger Autofahrer verletzt sich nach Unfall nur leicht

Am Mittwoch stürzt ein 43-Jähriger mit seinem Auto in Unterfranken einen Hang hinab. Mit leichten Verletzungen muss der Mann ins Krankenhaus.

18.08.2022 | Stand: 15:58 Uhr

Ein 43-Jähriger ist im Landkreis Aschaffenburg mit seinem Auto rund zehn Meter einen Hang hinab gestürzt und hat sich dabei nur leicht verletzt. Der Fahrer war am Mittwochnachmittag auf einer Straße in Richtung Heigenbrücken in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Unklar ist, wieso der Mann die Spur nicht halten konnte, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

43-Jähriger in Heigenbrücken (Unterfranken) stürzt mit Auto Hang hinab

Das Auto wurde bei dem Sturz von einem Baum gebremst. Der Mann konnte sich aus dem Fahrzeug selbst befreien und den Hang wieder hochklettern. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto hat einen Totalschaden - die Polizei nannte eine Schadenssumme in Höhe von 25.000 Euro.

