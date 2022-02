Bayern steht vor einer Kabinettsumbildung. Am Mittwoch wird offiziell bekannt gegeben, was sich f Söder unter einer „Verfeinerung“ seines Teams vorstellt.

22.02.2022 | Stand: 19:52 Uhr

Eine Kabinettsumbildung, wie Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sie an diesem Mittwoch vollziehen will, ist eine heikle Angelegenheit. Sie soll nach außen wie nach innen als kraftvolles Signal wirken. Sie soll bereits jetzt, rund eineinhalb Jahre vor dem Termin, den Aufbruch der Regierungspartei CSU in den Landtagswahlkampf markieren. Und sie soll schon mal andeuten, mit welchem Personal und welchen inhaltlichen Schwerpunkten die Partei die Zukunft gestalten will.