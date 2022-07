Hier rasen die Turbo-Dackel

21.07.2022 | Stand: 11:21 Uhr

Wenn Simba loslegt, gibt es kein Halten mehr. Der siebenjährige Dackel-Mischling aus Lengenwang im Ostallgäu bellt wie vor jedem Start wie ein Großer. Er kann es sich auch erlauben: Simba ist der Usain Bolt in der hiesigen Dackel-Szene! Er ist dreifacher deutscher Champion und obendrein ein Meister der psycholgischen Kriegsführung: Wenn er kläfft, zittert die Konkurrenz! Und die ist nicht ohne: 50 Dackel nehmen an der 4. Auflage des internationalen Rennens in Wangen teil.

Sprint-Star Simba ist das herzlich egal. Wenig später zeigt er eindrucksvoll, weshalb Dackel als Jagdhunde eingesetzt werden. Nur 7,75 Sekunden benötigt er für 50 Meter und wird nach seinem Turbo-Aufritt am Sportplatz Gehrsberg von Hunderten von Zuschauern gefeiert. Der alte und neue Titelträger in der Kategorie Mischlinge genießt den Auftritt sichtlich, was auch am Wissen um eine besondere Belohung liegen könnte: Ein getrocknetes Schweineohr serviert ihrem Frauchen Cornelia Vater. "Simba überrascht uns immer wieder. Ein Wahnsinn", jubelt die 55-Jährige, als sie ihrem Gefährten stolz wie Oskar über den Rücken streicht.

Ähnlich wie die anderen Hundehalter betont sie den Spaß des Events, ist aber mit Feuereifer dabei, wenn es um die Entscheidungen geht. Jeweils drei Dackel treten gegeneinander an. Die zwölf schnellsten erreichen das Viertelfinale. Vor Rückschlägen im Kampf um die Medaillen sind die Herrchen und Frauchen nie gefeit. "Dackel haben ihren eigenen Kopf", sagt Organisatorin Ute Haffner schmunzelnd. Heißt mit anderen Worten: Die drolligen Vierbeiner laufen gelegentlich auch in die falsche Richtung oder genehmigen sich ein Päuschen auf der Strecke. Da können die Besitzer im Ziel noch so energisch mit Leckerlis winken...

Das Rennen in Wangen ist eines der wenigen in Deutschland. Entsprechend groß ist der Zuspruch. Organisatorin Ute Haffner kann es selbst kaum glauben, welche Wellen der Gaudi-Wettbewerb mittlerweile schlägt. Auf die Idee kam sie vor einigen Jahren, als sie in einer Dackel-Zeitschrift (auch das gibt es...) über ein Rennen in den USA las. Ihr Schirmdackel Joschele kann diesmal aus gesundheitlichen Gründen zwar nicht am Sprint teilnehmen. Doch er verfolgt das Rennen gebannt am Streckenrand. Ein Hundstag für den kleinen Fighter. Das Schicksal teilt er mit einem weiteren Artgenossen, der wegen eines Bandscheibenvorfalls auf den Start verzichten muss. Rennen ist für ihn nur bedingt möglich: Die Hinterbeine sind an ein Rollgestell gebunden. Und Wagen-Rennen gehören trotz seines Tatendrangs glücklicherweise nicht zum Programm. Ein Würstel gibt es dennoch auch für ihn. Es muss ja kein Hot Dog sein. Denn die sind beim Dackelrennen in Wangen seit jeher tabu...