Bayernweiter Krisendienst startet am Montag in jedem Bezirk

Am Montag soll es in jedem Bezirk in Bayern einen Krisendienst geben. Dort sollen Menschen, die in einer belastenden Lebenssituation sind, Hilfe bekommen.

26.02.2021 | Stand: 08:36 Uhr

Er konnte sich nicht konzentrieren, kein Gespräch mehr führen, den Alltag nicht bewältigen. «Man will nur noch raus aus diesem Zustand», beschreibt Klaus Nuißl die Psychosen, unter denen er jahrelang litt. «Ich hatte Wahngedanken und war in meiner eigenen Welt gefangen. Das machte wahnsinnige Angst und überforderte komplett», erzählt der 42-Jährige. Eine Freundin erkannte damals, vor über zwanzig Jahren, dass etwas mit ihm nicht stimmte. «Ich hatte das Glück, dass mir jemand Hilfe angeboten hat, ich frühzeitig in Behandlung gekommen bin und professionell begleitet wurde.» Doch was wäre gewesen, wenn die Freundin weggeschaut hätte?

Als Leiter des Krisendienstes Mittelfranken weiß Ralf Bohnert um den Schmerz, der Menschen in seelische Notlagen treibt und das Leben unerträglich scheinen lässt. Er weiß um den zunehmenden Strudel an Problemen, der sie einfängt und nicht mehr rauskommen lässt. In eine schwierige Lebenssituation gerät man schnell - durch Trennung, Arbeitslosigkeit, Krankheit oder einen Todesfall.

Unter kostenfreier Nummer anrufen - auch anonym

Der Diplom-Sozialpädagoge gründete 1998 den bayernweit ersten Krisendienst in Nürnberg - eine Art «Erste Hilfe für die Seele». Egal ob psychiatrischer Natur oder temporäre Lebenskrise: Betroffene und Angehörige können unter einer kostenfreien Nummer anrufen, auf Wunsch anonym, oder persönlich in die Dienststelle kommen. Dort sitzen geschulte und erfahrene Fachkräfte, die der Schweigepflicht unterliegen und beraten oder informieren. «Die Schwelle mit uns in Kontakt zu treten ist niedrig, unbürokratisch und einfach», erklärt Bohnert.

Es war ein Sonntagabend vor etwa einem Jahr, als ihn der Anruf eines jungen Mannes erreichte: Der Student fühlte sich erschöpft, antriebsarm, konnte daher seinen Nebenjob nicht mehr ausüben, hatte Angst, seine Wohnung zu verlieren und auf der Straße zu landen, zu den Eltern hatte er keinen Kontakt, von seiner Freundin zog er sich immer mehr zurück. Er schämte sich für seine Antriebslosigkeit, für die Traurigkeit, die ihn blockierte. Dann sagte er einen Satz, der Bohnert in Erinnerung blieb: «Ich habe inzwischen mehr Angst vor meinem Leben als vor dem Tod.»

Mehr Vertrauen von Anruf zu Anruf

Am selben Abend führte der damals 27-Jährige drei weitere Telefonate mit Fachkräften und habe von Anruf zu Anruf mehr Vertrauen entwickeln können, erzählt Bohnert. Das Team begleitete den jungen Mann daraufhin langfristig. Nachdem die Beziehung mit der Freundin in die Brüche ging, spitzte sich die Situation zu. Fachleute kamen für Gespräche zum Hausbesuch, redeten mit der Studienberatung über Möglichkeiten zum Pausieren, organisierten einen Platz in einer psychosomatischen Klinik. Das Beste seien die engmaschigen Kontakte durch die schnell aufeinanderfolgenden Gespräche gewesen, habe der junge Mann rückblickend Bohnert erzählt.

«Bei einer Kontaktaufnahme überlegen wir nicht: «Sind wir jetzt dafür zuständig? Ist das unser Bereich?» Menschen, die bei uns anrufen, sind erstmal richtig», sagt Bohnert. Es werde sofort gehandelt und nicht erst in einem Terminkalender geblättert. Denn für einen Menschen in einer Krise sei nichts schlimmer, als zu hören: «Da sind Sie bei uns nicht richtig. Dafür bin ich nicht zuständig. Da verweise ich Sie weiter.» Bohnert weiß: Krisen halten sich an keine Sprechzeiten.

Auch Online-Beratung möglich

Der Krisendienst Mittelfranken bietet auch eine Online-Beratung an und für Menschen über 60 Jahren in schwierigen Lebenslagen ein Zusatzangebot. Hilfe gibt es zudem auf türkisch und russisch. Die Stadt Nürnberg habe das Vorhaben von Beginn an unterstützt. Bereits drei Jahre nach der Eröffnung weitete sich der Dienst auf den Bezirk Mittelfranken aus.

Dass die Bausteine der medizinisch ambulanten Notfallversorgung nicht ausreichend waren, um Menschen in psychischen Krisen zu erreichen, war auch andernorts bekannt. Im Jahr 2007 gründete sich der Krisendienst München, aus dem zehn Jahre später der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern hervorging. Da die Krisenhilfe eine Leistung an der Schnittstelle verschiedener Kostenträger - wie Krankenkasse, Kommune, Eingliederungshilfe - ist, konnte die Kostenbeteiligung in einigen Bezirken nicht sachgerecht geklärt werden, weshalb ein Angebot nie in allen Bezirken aufgebaut wurde, wie eine Sprecherin des Bayerischen Bezirketags erklärt.

Ab Montag in allen Bezirken Bayerns

Erst mit dem Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, das im August 2018 in Kraft getreten ist, wurde eine flächendeckende Einführung der Krisendienste beschlossen. Ab Montag soll es in allen bayerischen Bezirken solche Krisendienste geben.

Hilfesuchende oder Angehörige ab 16 Jahren können rund um die Uhr unter der einheitlichen und kostenlosen Rufnummer 0800/6553000 anrufen und werden an eine regional zuständige Schaltstelle verwiesen. Falls erforderlich, bietet ein Netzwerk aus dem medizinischen und psychosozialen Bereich fachärztliche Hilfe und vermittelt kurzfristig einen Termin in der nächstgelegenen psychiatrischen Ambulanz, einer psychiatrischen Praxis oder einem wohnortnahen Sozialpsychiatrischen Dienst. In dringlichen Fällen fahren mobile Teams für Hausbesuche aus. Die Organisation der Krisendienste gestalten die jeweiligen Bezirke unterschiedlich.

Einziges Bundesland mit flächendeckendem Angebot

Der Freistaat ist dem Bayerischen Bezirketag zufolge ab sofort das einzige Bundesland mit einem flächendeckenden Angebot zur Soforthilfe bei psychischen und psychiatrischen Notfällen. Die Krisendienste sind für Franz Löffler, den Präsidenten des Bayerischen Bezirketags, eine wegweisende Ergänzung in der psychiatrischen Versorgungslandschaft. «Denn durch eine frühe Intervention lässt sich oft eine weitere Zuspitzung vermeiden und verhindern, dass aus einer Krise eine längere Krankheit wird», sagt Löffler.

Der Krisendienst schließe Nuißl zufolge eine Lücke und sei dringend erforderlich. «Angehörige sind oft hilflos und dann bleibt nur der Weg, sich selber Hilfe zu holen», sagt Nuißl, der Diplom-Psychologe geworden ist und als sogenannter EX-IN-Genesungsbegleiter in der Oberpfalz Betroffene durch schwierige Lebensphasen führt und seine Erfahrungen weitergibt. «Menschen in psychischen Krisen haben oft Angst, sie würden psychiatrisiert oder hätten auf einmal eine Diagnose und für immer einen Stempel weg.» Dass psychische Erkrankungen immer noch häufig versteckt werden, sei ein gesellschaftliches Problem. «Da man kaum über psychische Krisen redet, macht man sie zum Tabu. Das führt dazu, dass sich Menschen stigmatisieren und mit sich selber ein Problem kriegen.»

So oft rufen Menschen dort an

Im Krisendienst Psychiatrie Oberbayern sind im vergangenen Jahr knapp 30.000 Anrufe eingegangen. In der Region leben mehr als 4,6 Millionen Einwohner. Der Krisendienst Mittelfranken, mit über 1,7 Millionen Einwohnern in der Region, dokumentierte im letzten Jahr knapp 14.000 Anrufe.

Einer davon war der Student, der erzählte, dass er fünf oder sechs Mal versucht hatte, anzurufen. Immer wieder legte er auf, weil ihn der Mut und die Kraft verlassen hatte, über seine Probleme zu reden. «Doch er hatte das Gefühl, erzählte er später, da sind Menschen, die es mit mir aushalten können», sagt Bohnert. Die Verzweiflung des jungen Mannes hätte dem Experten zufolge auch anders enden können. «Hätte er uns nicht angerufen, hätte er sich irgendwann - vielleicht nicht in dieser Nacht - gegen das Leben entschieden.»

