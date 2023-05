Hilfe bei Wohnungssuche in München angeboten und dann das Opfer ausgeraubt

Ein Trio wollte einen Bekannten abzocken. Jetzt wurde einer deswegen in Nördlingen verurteilt. Warum er ein Geständnis ablegte, obwohl er das gar nicht wollte.

03.05.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Drei Männer hatten einen Plan geschmiedet: Sie lockten im Mitte März 2018 einen Bekannten von München nach Nördlingen, um ihn zu bestehlen. Ihr Bekannter suchte eine Wohnung in München. In Nördlingen, sagten die Diebe, soll es jemanden geben, der ihm gegen eine Gebühr von 2660 Euro eine Wohnung in der Landeshauptstadt vermitteln könne. Doch es handelte sich um eine Falle.

