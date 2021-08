Hilfsbedürftige Frau beißt Notarzt und zwei Polizisten

Im oberbayerischen Neuburg hat eine Frau zwei Polizisten und einen Notarzt gebissen, die die 31-Jährige behandelten.

05.08.2021 | Stand: 10:57 Uhr

Eine hilfsbedürftige Frau hat im oberbayerischen Neuburg an der Donau einen Notarzt und zwei Polizisten gebissen. Der Lebensgefährte der 31-Jährigen hatte zuvor wegen eines medizinischen Notfalls die Rettungskräfte alarmiert. Ein Notarzt konnte die Frau zunächst stabilisieren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Anschluss habe sie sich aber immer aggressiver und unkooperativer verhalten. Eine weitere Behandlung lehnte die Frau demnach ab.

Frau beißt Notarzt und Polizisten bei Einsatz

Ihr Verhalten gipfelte den Angaben nach darin, dass sie dem Notarzt am Mittwoch in den Oberarm biss. Als zwei Beamte die Frau daraufhin festhalten wollten, wurden auch sie gebissen. Die 31-Jährige wurde im Anschluss gegen ihren Willen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.