Hirsch springt durch Passau und schwimmt Polizei davon

Ein Hirsch hat in Passau für Aufregung gesorgt. Das Tier sprang durch die Altstadt und in die Donau, die Polizei konnte ihn noch nicht einfangen.

13.10.2021 | Stand: 13:22 Uhr

Ein Hirsch hat in Passau für Aufregung gesorgt. Zunächst hatte ein Autofahrer das Tier am Mittwoch auf einer Straße gesehen, sagte ein Polizeisprecher. Später sei der Hirsch durch die Passauer Altstadt gelaufen. Dort sprang er dem Sprecher zufolge über eine Mauer und anschließend in die Donau.

Für die Polizei war der Hirsch zu schnell, einfangen ließ er sich nicht. Nach seinem Abstecher in die Donau sei der Geweihträger von den Beamten nicht mehr gefunden worden. Auf seinem weiteren Weg habe das Tier noch ein Auto beschädigt.

Hirsch sorgt in Passau für Aufregung: Tier womöglich aus Wildgehege ausgebrochen

Die Polizei vermutet, dass der Hirsch zu elf Tieren gehören könnte, die Ende August aus einem Wildgehege bei Passau entlaufen waren. Ein stärkerer Wind hatte damals das Gehege beschädigt, so dass die Tiere entkommen konnten. (Lesen Sie auch: Hirsch überlebt Zusammenstoß mit Auto und läuft davon)

Die Besitzer hätten das Gehege nach dem Vorfall aufgegeben und die Tiere für herrenlos erklärt, erläuterte der Polizeisprecher. Das bedeute, dass ein Jäger den Hirsch schießen dürfe, die entlaufenen Tiere zur Jagd grundsätzlich freigegeben seien.

Mehr Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.

Lesen Sie auch