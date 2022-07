Hoch das Bein, Männer! Bei dieser Ottobeurer Garde tanzen nur Jungs

Hier tanzen nur echte Burschen! Stilecht geschminkt mit Glitzer, Lidschatten und Rouge bringen die "Silikonia"-Jungs aus Ottobeuren die Faschingssäle in der Region zum Beben. Wir haben die Allgäuer Männergarde bei ihrer Glamour-Show begleitet und zeigen Dir, wie galant die Kerle über's Parket fegen.

27.07.2022 | Stand: 11:09 Uhr

Jakob Fiener legt die Perücke ab und schlüpft mühsam aus dem grünen Rock. Sein Lidschatten ist vom Schweiß verlaufen. Der kleine Raum füllt sich mit immer mehr jungen verschwitzten Männern, die ebenfalls versuchen, ihre Frauenkleider abzulegen.

Manche helfen sich gegenseitig, da sie die Reißverschlüsse am Rücken nicht selbst öffnen können. Fiener und seine elf Mitstreiter sind an diesem Abend auf einem Faschingsball in Sontheim im Unterallgäu keine Gäste, sondern der Showact – sie sind Mitglieder der Männergarde Silikonia aus Ottobeuren und haben eben ihren Gardetanz aufgeführt.

Bilderstrecke

"Silikonia": Vom Mann zum Gardemädel

„Wir dürften die einzige Männergarde im Allgäu mit einem klassischen Marsch sein“, sagt Fiener. Der 23-Jährige ist seit vier Jahren dabei. „Für mich war es immer etwas ganz Ausgefallenes, damit bringst du den Saal zum Beben“, sagt Fiener. Seine Beobachtung: Wenn nach der dritten Mädchengarde die als Frauen verkleideten Silikonia auftreten, ist das für die Zuschauer etwas Besonderes.

Der Gardetanz:

Ursprung: Wann genau der Gardetanz entstanden ist, kann Christoph Spies nicht sagen. Der Vorsitzende des Regionalverbands Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine vermutet, dass der Gardetanz als Persiflage auf die Garde von Friedrich dem Großen zurückzuführen und um 1900 entstanden ist. Auch das klassische Gardekostüm geht auf den König zurück, glaubt Spies.



Mitwirkende: Die Garden haben fast immer ein Prinzenpaar, einen Gardemarsch und einen eigenen Schlachtruf. Außerdem werden sie in der Regel von einem Elferrat begleitet.



Silikonia: Wenn Du die Jungs live erleben willst, besuchst Du am besten folgende Umzüge: 28.02. Ronsberg, 02.03. Kammlach, 03.03. Boos.

Angefangen hat alles vor etwa 15 Jahren. Ganz sicher weiß es Fiener nicht, denn von den Gründungsmitgliedern ist keiner mehr dabei. Damals habe eine Gruppe aus der katholischen Landjugend Ottobeuren den Tanz als Einlage für einen Faschingsball geplant. „Das ist so gut angekommen, dass es fortgeführt wurde“, sagt Fiener. Heute haben die zwölf Jungs und ihr Trainer mehr als zehn Auftritte pro Saison.

Wie sich die Garden in Schwaben entwickelt haben, weiß Christoph Spies. Der 56-Jährige ist der Präsident des Regionalverbands Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine. Spies schätzt, dass es 150 Faschingsvereine gibt, von denen 100 eine Garde haben. Und so wird das voraussichtlich auch bleiben, denn Nachwuchsprobleme beobachtet Spies nicht. „Wir haben vor allem in der Altersgruppe der zwölf- bis 17-Jährigen einen Zulauf“, sagt Spies. Wenn die Garden in der Faschingssaison ihre Auftritte haben, seien immer wieder Zuschauer so begeistert, dass sie selbst mittanzen wollen.

Ab August wird trainiert

Was bei einem Auftritt auf der Bühne nach viel Spaß aussieht, benötigt im Hintergrund viele Helfer. „Da steckt eine Menge ehrenamtliche Arbeit dahinter“, sagt Spies. Schon im Sommer beginne das Training für die Faschingssaison.

Zudem müssen Kostüme geschneidert und Auftritte organisiert werden. Diesen Aufwand kennen auch die Ottobeurer Jungs von Silikonia. „Ab August proben wir“, erzählt Fiener. Eine ganze Mannschaft verwandelt die Männer bei Auftritten in ein Garde-Team: Trainer, Näherinnen und jemand, der sie schminkt. „Wenn wir das selber machen, hat das keinen Wert“, sagt Fiener.

Eine der Schminkerinnen ist Sarah Quintus. Die 24-Jährige steht im Umkleideraum des Sontheimer Gasthofs, wo die Silikonia an diesem Abend auftritt. In einer halben Stunde beginnt der Auftritt. Bis dahin müssen die Männer wie Gardetänzerinnen aussehen. Es ist eng im Umkleideraum, überall liegen Unterröcke und Perücken herum.

Aus einem Lautsprecher dröhnt die Musik der Gruppe Scooter. Quintus trägt den Lidschatten, Rouge und roten Lippenstift in Fieners Gesicht auf. „Es macht einfach Spaß, mit den Jungs unterwegs zu sein“, sagt sie. Normalerweise schminkt Sarah Quintus die Mädels von der Mindelheimer Garde Siedelonia. Dieses Jahr gibt es als Zusatz noch kleine Verzierungen aus grünem Glitzer an den Schläfen. Eigentlich beschweren sich die Jungs nie, sagt Quintus, aber heuer blieben beim Abschminken oft Glitzerreste im Bart zurück.

Fiener schlüpft in seine Schuhe: „Es sind Motorradschuhe, weil Damenschuhe zu unbequem sind“, sagt der 23-Jährige und lacht. Noch kurz dehnen, dann geht es in den brechend vollen Saal. Mit dem Motto „Hoch die Füße und rein der Ranzen, heute lassen wir die Haxen tanzen“ stimmt der Prinz der Garde die Menge ein. Dann beginnt das 15-minütige Spektakel.

