Die höchste Stadt Bayerns liegt im Allgäu

Durch seine Nähe zu den Alpen heimst das Allgäu so manchen Höhenrekord in Deutschland ein. So liegt etwa die höchste Burgruine Deutschlands im Allgäu und auch die höchstgelegene Gemeinde. Auch bei der höchstgelegenen Stadt spielt das Allgäu vorne mit, kann hier aber "nur" die höchste im gesamten Freistaat Bayern für sich beanspruchen: die Stadt Füssen. Am Fuße sowohl der Allgäuer, als auch der Ammergauer Alpen auf 808 Metern über dem Meeresspiegel gelegen, heimst die Alpenstadt den bayerischen Rekord ein.

Die Stadt Füssen ist bei vielen vor allen Dingen bekannt für die Nähe zu den Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau (auch wenn diese eigentlich in der Nachbarkommune Schwangau liegen). Allein Schloss Neuschwanstein zog vor der Pandemie pro Jahr rund 1,4 Millionen Besucher an. Zum Vergleich: die Stadt Füssen hat etwa 16.000 Einwohner.

Wer sich noch ein wenig geduldet kann die königlichen Räume in Neuschwanstein nach einer siebenjährigen Sanierung bald wieder in vollem Glanz bestaunen. Wir haben schon einmal einen exklusiven Blick in die Gemächer geworfen.

Icon Vergrößern Das Schloss Neuschwanstein steht oberhalb von Hohenschwangau bei Füssen im südlichen Bayern. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Das Schloss Neuschwanstein steht oberhalb von Hohenschwangau bei Füssen im südlichen Bayern. Foto: Ralf Lienert

Neuschwanstein, Hohenschwangau und Co.: Füssen hat noch mehr zu bieten

Doch neben der Nähe zu den Schlössern hat die höchstgelegene Stadt Bayerns auch noch mehr zu bieten. So liegt sie etwa auch am bekannten Forggensee, kann mit einer gut erhaltenen und schönen Altstadt aufwarten und hat mit dem Festspielhaus Neuschwanstein eine der schönsten Musical-Bühnen am Forggensee-Ufer. Sogar Bundeskanzler Olaf Scholz war hier schon zu Gast bei seinem Kanzlergespräch.

Icon Galerie 15 Bilder Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen, Füssen und Lindau? In dieser Bildergalerie stellen wir sie vor.

Höchste Stelle im Stadtgebiet? Hier hat Füssen im Allgäu die Nase vorn

Eine Höhe von 808 Metern ist auch für eine Stadt im Allgäu nicht normal. Zum Vergleich: Die drei größten Städte im Allgäu - Kempten, Kaufbeuren und Memmingen - liegen auf 674, 678 und 601 Metern über Normalnull. Der deutschlandweite Rekordhalter ist mit 914 Metern über dem Meeresspiegel die Stadt Oberwiesenthal im Erzgebirge in Sachsen und schlägt die bayerische Rekordstadt damit um über 100 Meter. Aber: Füssen hat auch in einem Punkt hier die Nase vorn. Meist werden für die Höhenangaben der Städte und Kommunen repräsentative Punkte in der Stadt herangezogen, wie etwa Rathaus, Marktplatz oder Bahnhof. Schaut man für den Vergleich allerdings den höchsten Punkt der Fläche an, gewinnt Füssen das Rennen.

Höchster Punkt ist der Salober im Falkensteinkamm

Der höchste Punkt der Allgäuer Stadt liegt nämlich im Salober im Falkensteinkamm auf 1288 Metern. Beim Konkurrenten Oberwiesenthal liegt der höchste Punkt auf 1215 Metern: Das Fichtelberghaus auf dem Fichtelberg (Höchster Berg Sachsens).

Icon Vergrößern Übersichtsaufnahme der Altstadt von Füssen: Im Bild das Kloster St. Mang (vorne). Foto: Benedikt Siegert Icon Schließen Schließen Übersichtsaufnahme der Altstadt von Füssen: Im Bild das Kloster St. Mang (vorne). Foto: Benedikt Siegert

Die Gegend um Füssen gilt auch als eine der teuersten Gegenden im Allgäu. Kein Wunder also, dass dort auch das aktuell teuerste Haus im Allgäu zum Verkauf steht - wir haben einen Blick hinein geworfen und in andere Luxus-Villen der Region.

Zahlen, Daten und Fakten:

Weitere Rekord-Fakten aus dem Allgäu lesen Sie hier: