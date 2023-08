Vermisste Frau tot in Wald gefunden - Todesursache unklar

In einem Wald bei Hohenwarth ist eine seit Tagen vermisste Frau tot aufgefunden worden. Die 74-Jährige war wohl Anfang der Woche zum Pilzesammeln aufgebrochen.

25.08.2023 | Stand: 10:13 Uhr

Eine seit Tagen vermisste Frau ist in einem Wald bei Hohenwarth (Landkreis Cham) tot gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 74-Jährige Anfang der Woche vermutlich zum Pilzesammeln aufgebrochen und als vermisst gemeldet worden, nachdem sich ihre Spur am Dienstagmorgen verloren hatte.

Hohenwart: Vermisste Frau tot

280 Einsatzkräfte machten sich auf die Suche nach der 74-Jährigen. Ein Polizeihubschrauber entdeckte die Frau am Donnerstagabend schließlich tot in einem Waldstück. Weil die Todesursache zunächst unklar war, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

