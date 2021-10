Holetschek: Auffrischungsimpfungen in der Pflege wichtig

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek empfiehlt Auffrischimpfungen gegen Corona. Insbesondere für Menschen über 80 und Pflegepersonal sei es ratsam.

25.10.2021 | Stand: 07:45 Uhr

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) wirbt für mehr Auffrischungsimpfungen gegen Corona in der Pflege. "Es ist wichtig, dass insbesondere ältere Menschen vor sogenannten Impfdurchbrüchen geschützt werden - also vor Infektionen, die auch nach vollständigen Impfungen auftreten können", sagte Holetschek seinem Ministerium zufolge. Durch Auffrischungsimpfungen werde der Impfschutz entscheidend verstärkt - das gelte auch für Beschäftigte in der Pflege.

Insgesamt gab es im Freistaat nach Angaben des Ministers bisher mehr als 207 300 Auffrischungsimpfungen (Stand 22. Oktober). In Bayern sind die Zusatzimpfungen seit Mitte August möglich. "Insbesondere bei Menschen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, ist eine Drittimpfung nach sechs Monaten ratsam", sagte Holetschek.

Ministerium empfiehlt Auffrischung für Hochrisikopatienten

Die Auffrischung wird vom Ministerium und Ärztevertretern vor allem Menschen über 80 Jahren und Hochrisikopatienten empfohlen. Zudem seien die Zusatzimpfungen auch für Berufsgruppen möglich, die regelmäßig Kontakt mit infektiösen Menschen haben. Dazu gehören Beschäftigte in der Pflege, medizinisches Personal, Mitarbeiter im Rettungsdienst, mobile Impfteams, pädagogisches Personal sowie Beschäftigte in personennahen Dienstleistungen.

Lesen Sie auch

Corona-Impfungen 2021 Holetschek: Corona-Drittimpfungen in Bayern erfolgreich gestartet

Lesen Sie auch: Aiwanger will Hunderte Windräder in Bayerns Wäldern bauen lassen