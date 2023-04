Mann setzt beim Unkrautvernichten Haus in Brand

In Holzheim im Landkreis Dillingen an der Donau setzt ein Mann ein Mehrfamilienhaus in Brand. Er wollte eigentlich nur Unkraut vernichten.

24.04.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Ein 72-Jähriger hat in Schwaben beim Unkrautvernichten ein Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden um die 100.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand am Samstag demnach niemand.

Der Mann entfernte mit einem Gasbunsenbrenner Unkraut in seinem Garten in Holzheim (Landkreis Dillingen), als er bemerkte, dass ein Wintergarten im Erdgeschoss brannte. Das Feuer breitete sich über den Balkon im ersten Stock bis auf das Dach aus und zog auch die anliegende Hecke und eine Überdachung des Nachbargrundstückes in Mitleidenschaft. Die Kriminalpolizei ermittelte.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.