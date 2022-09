Gegen Baum geprallt: 33-Jähriger Autofahrer tot

Ein 33-Jähriger ist am Dienstag nahe Miesbach mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Warum er von der Fahrbahn abkam ist bislang unklar.

Ein Mann ist im Landkreis Miesbach mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und dabei tödlich verunglückt. Der 33-Jährige kam in einer langgezogenen Linkskurve nahe Holzkirchen nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte wohl stark dagegen und geriet anschließend links in die Böschung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Das Auto kippte um und das Dach prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall am Montagabend den Angaben zufolge schwere Verletzungen und starb noch vor Ort.

Mann stirbt bei unfall nahe Miesbach (Oberbayern) - Polizei ermittelt

Warum der Mann von der Fahrbahn abgekommen ist, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden wurde auf rund 24 000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 13 war für mehr als drei Stunden komplett gesperrt.

