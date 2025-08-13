Icon Menü
Hubschraubereinsatz: Seniorin stürzt beim Klettern ab - lebensgefährlich verletzt

Hubschraubereinsatz

Seniorin stürzt beim Klettern ab - lebensgefährlich verletzt

Eine 74-Jährige klettert an einer Felswand in Oberfranken. Plötzlich verliert sie den Halt. Die Seilsicherung kann nicht mehr greifen.
Von dpa
    Die 74-jährige Frau wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)
    Die 74-jährige Frau wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Eine 74 Jahre alte Nürnbergerin ist von einer Felswand in Betzenstein abgestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Sie verlor beim Vorstieg den Halt und stürzte aus mehreren Metern Höhe ab, wie die Polizei mitteilte. Bevor die Seilsicherung greifen konnte, prallte sie demnach mit dem Kopf gegen die Felswand.

    Laut Angaben eines Polizeisprechers wurde sie mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 74-Jährige war ohne Schutzhelm geklettert. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

