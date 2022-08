Huckepack! Allgäuer Naturbursche schleppt seinen Kumpel auf den Grünten

Diese Bergtour tat schon beim Zuschauen weh! Spektakuläre Szenen spielten sich am Sonntag am Grünten ab: Lukas Bückle (18) aus Sulzberg trug eine lebende Last in Richtung Gipfel! Für die krasseste Allgäuer Wette des Jahres nahm er seinen besten Kumpel Dominik Thomae (18) huckepack. Ob die wohl schwerste Grünten-Mission aller Zeiten Erfolg hatte, erfährst Du hier.

03.08.2022 | Stand: 12:15 Uhr