Nahe Günzburg ist ein Dachdecker bei Bauarbeiten über zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann kam nach dem Unfall verletzt in ein Krankenhaus.

07.12.2022 | Stand: 12:56 Uhr

Bei Arbeiten auf dem Dach eines Einfamilienhauses in Ichenhausen im Landkreis Günzburg ist ein Dachdecker zweieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Der 55-Jährige kam nach dem Arbeitsunfall am Dienstag mit Verletzungen in ein Krankenhaus, berichtete die Polizei am Mittwoch. Vermutlich aus Unachtsamkeit durchbrach er demnach die Dachisolierung.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.