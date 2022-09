IG Metall schließt Arbeitskampf nicht aus

Heute finden die Tarifverhandlungen von IG Metall in Bayern statt. Bezirkschef Johann Horn schließt einen Arbeitskampf nicht aus.

15.09.2022 | Stand: 10:05 Uhr

Unmittelbar vor dem Start der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der bayerischen Metall- und Elektroindustrie hat die IG-Metall einen Arbeitskampf nicht ausgeschlossen. "Wir werden auch vielleicht, wenn es nicht anders geht, in den Arbeitskampf ziehen", sagte Bezirkschef Johann Horn am Donnerstag dem Hörfunksender Bayern 2.

IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn

"Wir werden sehr schnell Klarheit haben über die sehr unterschiedlichen Interessenslagen." Dann werde es eine Auseinandersetzung geben, die in die Zeit passe, weil die Menschen für ihre Interessen eintreten und einen guten Abschluss wollten, sagte Horn.

Die IG Metall fordert für die 855 000 Beschäftigten der Branche in Bayern acht Prozent mehr Lohn und Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben das als überzogen zurückgewiesen. Die Tarifgespräche sollen am Donnerstag um 11.30 Uhr in Nürnberg starten.

