Ikarus - Tag 2: Regen? Welcher Regen?!

Na gut, zweimal hat's am Freitag kräftig geschüttet über dem Ikarus-Festival-Gelände in Memmingerberg. Doch wer denkt, die Electro-Fans würde dies vom Feiern abhalten, der irrt. Bei den Auftritten von AKA AKA und Deborah de Luca brannte schon am frühen Freitagabend vor der Hauptbühne ein Feuerwerk ab, während es Monkey Safari auf der glitzernden Waldlichtung ganz gechillt angingen. Wieder einmal ein Highlight: Der (zu kurze) Abfeier-Auftritt von Neelix nach Mitternacht. Hier erfährst Du, was heute am Samstag geboten ist und kannst Dich durch die besten Bilder des Freitags klicken.