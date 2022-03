Der Angriffskrieg von Russland hat vielfältige Auswirkungen. Menschen aus der Region spüren das nicht nur an hohen Spritpreisen, sondern auch beim Möbelkauf.

Von Oliver Helmstädter, Jens Noll

09.03.2022 | Stand: 17:04 Uhr

Sie tragen Namen wie Terjre oder Leirsund. Stühle und Lattenroste "Made in Ukraine", die es bis vor Kurzem bei Ikea zu kaufen gab. Doch der Krieg in der Ukraine hat vieles verändert. Nicht nur bei Ikea. Auch Möbelhäuser, die hauptsächlich Produkte beziehen, die in Deutschland gefertigt werden, spüren die Konsequenzen des bewaffneten Konflikts.