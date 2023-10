Polizei registriert am Hauptbahnhof München immer mehr Menschen, die illegal einreisen

Am Hauptbahnhof München greift die Polizei immer mehr Menschen auf, die illegal nach Deutschland eingereist waren. Eine Frau rastete dort zudem aus.

Immer mehr Menschen, die illegal nach Deutschland eingereist sind, werden am Hauptbahnhof in München aufgegriffen. Das meldet die Bundespolizei am Dienstag.

"Was bereits vor und während des Oktoberfestes zu beobachten war, setzte sich fort", schreibt die Polizei in einer Mitteilung. So registrierten die Beamten allein am Montag 25 Menschen, die unerlaubt nach Deutschland eingereist waren. Die meisten kamen mit Zügen, die aus anderen Ländern beziehungsweise Grenzregionen gefahren sind.

Polizei greift 25 illegal Eingereiste an einem Tag auf

Unter denen, die die Polizei am Münchner Hauptbahnhof aufgriff, befanden sich 18 Menschen aus der Türkei - darunter zwei Babys und fünf Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren sowie drei Jugendliche. Sieben weitere (unbegleitete Minderjährige) kamen aus Syrien, Sierra Leone sowie drei aus dem Iran und zwei aus Afghanistan, darunter ein unbegleiteter Minderjähriger.

Alle 25 Menschen brachte die Polizei in Erstaufnahmeeinrichtungen in München oder das Young Refugee Center München. Der Zoll hatte etwa einen 27-Jährigen aus der Türkei aufgegriffen, der in einem Zug aus Kufstein nach München kam. Er hatte weder einen Ausweis noch Dokumente dabei, die seinen Aufenthalt in Deutschland ligitimieren. Der Mann bat allerdings nicht um Asyl - den Antrag dazu hatte er bereits am vergangenen Donnerstag in Österreich gestellt. Der 27-Jährige soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden, da gegen ihn unter anderem bereits ein Einreiseverbot in die Bundesrepublik bestand.

Frau randaliert am Bahnhof und greift Polizisten an

Darüber hinaus hat eine 30-Jährige am Montagnachmittag in der Bahnhofsmission am Gleis 11 im Münchner Hauptbahnhof randaliert und zwei Polizisten angegriffen. Die Beamten hatten die gebürtige Paraguayerin, die einen deutschen Pass hat, am Ausgang zur Bayerstraße beobachtet, wie sie eine andere Frau zur Seite stieß und den Bahnhof verlassen wollte.

Als die Frau aus Perlach die Beamten erkannte, versuchte sich zu fliehen. Die Polizisten hielten sie an den Armen fest. Daraufhin schlug die 30-Jährige um sich und trat nach den Beamten. Als die beiden sie zu Boden brachten und überwältigt hatten, versuchte die Frau immer wieder, die Dienstwaffe eines Polizisten aus dem Holster zu greifen. Das gelang ihr allerdings nicht.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Randaliererin wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs gegen die Beamten sowie Körperverletzung. Beide Männer erlitten Kratzer und Rötungen an den Armen, brauchten jedoch keine medizinische Behandlung und konnten ihren Dienst fortsetzen. Die 30-Jährige blieb unverletzt und verließ die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

