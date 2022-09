Ein Mann kracht mit seinem 600-PS-Auto in ein Sportheim und landet vor Gericht. Illegale Rennen werden in Augsburg immer häufiger registriert.

06.09.2022 | Stand: 21:15 Uhr

Der junge Mann verlor irgendwann die Kontrolle über seinen BMW M5 und krachte mit dem 600-PS-Auto in die Mauer des Sportheimes des TSV Haunstetten. Damals, im April 2021, soll sich der heute 24-Jährige in der Landsberger Straße in Augsburgein illegales Rennen mit einem 23-Jährigen geliefert haben, so vermuteten es zumindest die Ermittler.

