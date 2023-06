Emotionale Zeugen im Illerkirchberg-Prozess: Das sagte ihnen der Angeklagte

Der Angreifer von Illerkirchberg schweigt vor Gericht, doch mit Polizei und Gutachter hat er geredet. Die Eltern eines Opfers verfolgen den Prozess.

13.06.2023 | Stand: 15:23 Uhr

Die Streife war in Erbach, gute zehn Kilometer entfernt, als sie nach Illerkirchberg gerufen wurde. Viele Informationen gab es nicht. Als der Erste Polizeihauptmeister, der im Streifenwagen saß, vor dem Landgericht Ulm schildert, was er am 5. Dezember 2022 um halb acht im Frühdienst gesehen hat, bricht ihm die Stimme weg. Der Mann weint.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.