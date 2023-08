Erneut brutale Prügelattacke am Weiher: Gibt es einen Zusammenhang?

Wieder wird am Weiher in Illertissen ein Mann verhauen, er hat schwere Verletzungen. Im Fall des im Juni verprügelten 25-Jährigen könnte es eine Spur geben.

17.08.2023 | Stand: 07:40 Uhr

An Körper und Gesicht wies der 30-Jährige massive Verletzungen auf. Am Weiher in Illertissen soll er in der Nacht auf Mittwoch von mehreren Personen angegriffen, geschlagen und getreten worden sein. Die Täter liefen davon. Zwar hat die Polizei eine Personengruppe ausfindig machen können, ob sie etwas mit der Sache zu tun haben, war am Mittwoch noch unklar. Der Vorfall weckt Erinnerungen an eine ähnlich brutale Attacke auf einen 25-Jährigen an nahezu derselben Örtlichkeit. Besteht hier ein Brennpunkt? Und wie ist der Stand in dem Fall von Ende Juni?

