Im Glascontainer ausgesetztes Baby ist jetzt bei Pflegefamilie untergebracht

Das in Langenau gefundene Baby hat das Krankenhaus verlassen und ist bei einer Pflegefamilie. Doch wie es danach weitergeht, muss noch entschieden werden.

20.10.2023 | Stand: 19:58 Uhr

Das Neugeborene, das in einem Glascontainer in Langenau ausgesetzt worden war, hat das Krankenhaus verlassen und lebt jetzt bei einer Bereitschaftspflegefamilie . Das hat eine Sprecherin des Landratsamts Alb-Donau auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Ein Zeuge war am frühen Samstagmorgen, 14. Oktober, gegen 2 Uhr zufällig am Container vorbeigekommen und hatte das Baby schreien gehört. Das unterkühlte Kind konnte dadurch rechtzeitig behandelt werden und scheint nach Angaben der ermittelnden Behörden weitgehend unversehrt zu sein. Das sind die weiteren Schritte.

