In Bayern brüten so viele Störche wie nie

In Bayern brüten mittlerweile mehr als 1200 Storchenpaare – vor 35 Jahren waren es gerade einmal 58. Was hinter dieser Entwicklung steckt.

30.08.2023 | Stand: 08:02 Uhr

Gute Natur-Nachrichten sind in diesen Zeiten rar. In Zeiten eben, in denen vom verheerendsten Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier die Rede ist und die Rote Liste der bedrohten Arten stetig wächst. Aber frohe Botschaften gibt es trotzdem noch. Der Storch etwa befindet sich in Bayern auf einem regelrechten Höhenflug.

