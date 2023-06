Fenster fällt auf Mann in Fitnessstudio in München

Montagmorgen in einem Münchener Fitnessstudio. Ein Mann trainiert nahe der Fensterfront. Dann wird er von einem der Fenster schwer getroffen.

19.06.2023 | Stand: 12:18 Uhr

Ein Mann ist in einem Fitnessstudio in München von einem herabfallenden Fenster getroffen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Mann am Montagmorgen im Studio an einem Gerät nahe einer Fensterfront trainiert, als sich plötzlich eines der Fenster löste und den Mann traf.

Die Ursache dafür blieb zunächst unklar. Der Mann blieb demnach zunächst bewusstlos liegen. Die Feuerwehr habe ihn dann mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gebracht, auch Rettungskräfte einer Hubschrauberbesatzung waren demnach am Einsatz beteiligt.

Fahrlässige Körperverletzung - Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und prüft nach eigenen Angaben dabei auch, ob eine fahrlässige Körperverletzung vorliegt - und wer verantwortlich sein könnte.