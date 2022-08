Tötungsdelikt mit Doppelgängerin: Wollte die Verdächtige ihren Tod vortäuschen?

Warum die 23-Jährige, die in Ingolstadt gefunden wurde, sterben musste, steht noch nicht fest. Es drängt sich ein Motiv auf.

23.08.2022 | Stand: 08:18 Uhr

Viele bunte Blumen, etliche rote Grablichter und auch zwei Fotos liegen oder stehen im trockenen Gras vor einem Baum in der Peisserstraße in Ingolstadt. Das Monikaviertel ist eigentlich eine eher unscheinbare Wohngegend, das einzige, was ins Auge sticht, sind mehrere orange und gelb gestrichene Reihenhäuser. Dass hier vergangene Woche die Leiche in einem grausamen Tötungsdelikt gefunden wurde, ist kaum vorstellbar. Der Fall ist so spektakulär, dass ein Krimiautor ihn nicht spannender erfinden könnte. Und so wird über die Hintergründe eifrig spekuliert: Handelt es sich um ein Eifersuchtsdrama oder wollte eine Frau ihren Tod vortäuschen?

