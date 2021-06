Innenminister: Keine Gefährdungslage vor EM-Start in München

Die einen freuen sich, die anderen schauen bangen Blickes auf München: Am Dienstag steigt dort das erste EM-Spiel der Nationalmannschaft.

14.06.2021 | Stand: 15:36 Uhr

Zum Start der Fußball-Europameisterschaft in München sehen die Sicherheitsbehörden keine Gefahrenlage für die Bevölkerung in Bayern. Das sagte Staatsinnenminister Joachim Herrmann bei einem Lokalaugenschein in der Allianz Arena am Montag. "Ich will ausdrücklich betonen, dass es gegenwärtig keine Hinweise auf irgendwelche konkreten Gefährdungen, Anschläge oder dergleichen gibt", teilte der CSU-Politiker mit. Er sprach auch nach einem Austausch mit internationalen Sicherheitsstellen von "guten Voraussetzungen" für die vier Partien in der Münchner Arena.

Am Dienstagabend (21 Uhr) bestreitet die deutsche Mannschaft ihr erstes Gruppenspiel in München gegen Weltmeister Frankreich. Die Polizei werde dann mit 1000 zusätzlichen Kräften in und am Stadion sowie in der Stadt im Einsatz sein. Bei der Partie dürfen 14.500 Zuschauern auf den Rängen der Arena dabei sein.

