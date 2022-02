2000 Haushalte in Ulm ohne Internet und Festnetz

Seit Mittwochabend haben rund 2000 Haushalte in Ulm weder Internet- noch Festnetzanschluss. Grund ist ein Kabelschaden.

03.02.2022 | Stand: 12:25 Uhr

In Ulm sind seit Mittwochabend mehr als 2000 Haushalte ohne funktionierenden Kabel-, Internet- oder Festnetzanschluss. Ursache für den Ausfall ist ein Kabelschaden, wie ein Sprecher von Vodafone Deutschland am Donnerstag mitteilte. Die Reparaturarbeiten seien in der Planung und die Ausführung sehr aufwendig. Es seien zwingend Tiefbauarbeiten erforderlich.

Internet-Ausfall in Ulm - Aufwendigere Reparaturarbeiten nötig

Die Störung besteht demnach bereits seit Mittwochabend und betrifft vor allem Haushalte im Norden von Ulm. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern, konnte das Unternehmen zunächst nicht sagen. Der Sprecher bat die betroffenen Kunden um Geduld. Zunächst hatte der Südwestrundfunk darüber berichtet.

