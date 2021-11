Corona-Zahlen gehen durch die Decke - zwei bayerische Landkreise über 800

Die bayerischen Landkreise Rottal-Inn und Mühldorf am Inn weisen Inzidenzen von über 800 auf. Bayernweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 316,2.

08.11.2021 | Stand: 10:22 Uhr

Die Corona-Zahlen in den Landkreisen Rottal-Inn und Mühldorf am Inn sind auf ein bisher unerreichtes Niveau gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen für beide eine Inzidenz von mehr als 800. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bayernweit bei 316,2.

Die Inzidenz misst die Zahl der erfassten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Bayernweit hat nur noch die Stadt München eine Inzidenz von unter 100.

Rottal-Inn hat zweithöchste Inzidenz in Deutschland

Für den Landkreis Rottal-Inn gab das RKI am Montag eine Inzidenz von 833,3 an - der zweithöchste Wert bundesweit, dicht gefolgt vom Landkreis Mühldorf am Inn mit 831.

