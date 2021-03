Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in allen bayerischen Kreisen über 50

Alle Landkreise in Bayern haben den Wert 50 überschritten. 70 Kreisen liegen über der Marke von 100. Vom Inzidenzwert hängt ab, ob Geschäfte geöffnet sind.

28.03.2021 | Stand: 10:21 Uhr

In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in allen Landkreisen und kreisfreien Städten über 50. Am Sonntagmorgen wies das Robert Koch-Institut erstmals in der dritten Corona-Welle keinen Kreis mit niedrigeren Werten - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen 7 Tagen - aus. Noch am Samstag hatten die Stadtkreise Aschaffenburg und Ansbach unter der Marke gelegen.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt in 70 bayerischen Kreisen über 100

Auch am Sonntag wiesen Ansbach mit 50,2 und Aschaffenburg mit 56,3 noch die niedrigsten Inzidenzen in Bayern auf. Die höchsten Werte gab es im Stadtkreis Hof mit 353,5 und dem Landkreis Cham mit 322,7. Die bayernweite Inzidenz lag bei 135,8. Inzwischen liegen 70 bayerische Kreise über der Marke von 100, nur noch 26 befinden sich darunter.

Das Überschreiten der Grenzwerte führt nicht automatisch zu sofortigen Änderungen. In vielen Fällen gibt es zeitliche Vorläufe. Bei der Frage, ob Geschäfte geöffnet oder geschlossen werden, muss die entsprechende Inzidenz beispielsweise mindestens drei Tage in Folge über- oder unterschritten werden.

