"Ist das alles?" - Söder nennt Atom-Machtwort von Scholz enttäuschend

Olaf Scholz hat ein Machtwort gesprochen: Drei deutsche Atomkraftwerke sollen bis April 2023 weitebetrieben werden. Markus Söder reicht das nicht.

17.10.2022 | Stand: 19:33 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Entscheidung von Kanzler Olaf Scholz ( SPD) zum Weiterbetrieb der verbleibenden drei deutschen Atomkraftwerke als unzureichend und enttäuschend kritisiert. "Ist das alles? Was für eine Enttäuschung", schrieb Söder am Montagabend auf Twitter. Das Problem sei nur vertagt. "Das ist zwar eine Lösung im Ampelstreit, aber nicht für das Stromproblem in Deutschland", argumentierte Söder und warnte: "Die Gefahr eines Blackouts im kommenden Jahr bleibt bestehen."

Weiterbetrieb dreier Atomkraftwerke: Söder kritisiert Machtwort von Scholz

Dabei übte Söder erneut Fundamentalkritik an der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP: "Die Ampel nimmt weiter steigende Strompreise billigend in Kauf. Diese Koalition ist ein Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Grünen haben ihre Ideologie durchgesetzt und die FDP hat wieder einmal zu viel versprochen."

Zuvor hatte ein Regierungssprecher die Entscheidung von Scholz zum Weiterbetrieb dreier deutscher Atomkraftwerke bekanntgegeben. Die Kraftwerke sollen bis maximal Mitte April kommenden Jahres weiterlaufen können.

