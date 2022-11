Ist eine Trendwende bei den Pelletpreisen erreicht?

Der Preis für Heizpellets hatte über den Sommer Rekordhöhen erreicht, sinkt nun aber deutlich. Wann es sich lohnt, neue Pellets zu kaufen.

14.11.2022 | Stand: 08:29 Uhr

Die Energiekrise hat Deutschland fest im Griff. Im vergangenen halben Jahr sind die Preise für sämtliche Energieträger nach oben geschnellt, insbesondere der Gaspreis, der stark von russischen Importen abhängt. Doch auch Holzpellets wurden deutlich teurer, obwohl sie meist direkt in Deutschland hergestellt werden. Was hat es mit dem Preisanstieg auf sich? Und was sollten Verbraucherinnen und Verbraucher tun, die bald Pellets nachkaufen müssen? Die Antworten im Überblick.

Wie hoch liegt derzeit der Preis für eine Tonne Pellets?

Der Pelletpreis ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, ist aber seit Mitte Oktober deutlich gesunken, da die Nachfrage stark nachgelassen hat. Über den August und September hatte der Preis bei rund 800 Euro pro Tonne gelegen. Derzeit beträgt er laut dem Vergleichsportal "heizpellets24.de" durchschnittlich etwa 600 Euro, bei einer Abnahme von sechs Tonnen. Damit ist der Preis aber immer noch mehr als doppelt so hoch wie vor genau einem Jahr (damals lag er bei rund 250 Euro). Für einen Durchschnittshaushalt, für den rund vier Tonnen Pellets pro Jahr gerechnet werden, ergeben sich mit dem derzeitigen Preis jährliche Kosten von etwa 2400 Euro. Die Bayerische Staatsregierung will mit ihrem kürzlich beschlossenen Energie-Härtefallfonds Kundinnen und Kunden mit Pelletheizungen unterstützen, die Probleme haben, ihre Energiekosten zu bezahlen.

Warum sind die Pelletpreise so stark gestiegen?

Dass die Preise im vergangenen halben Jahr so stark angestiegen sind, habe insbesondere vier Gründe, sagt Martin Bentele, Geschäftsführer des Deutschen Pelletinstituts. Zum einen seien im Sommer viele Privatkundinnen und -kunden wegen der Gaskrise auf Pellets umgestiegen. Die Energiekrise habe, zweitens, zu einer "allgemeinen Einlagerungspanik" bei den Menschen geführt. Die Nachfrage habe im Sommer, vor allem im Juli, zuvor unbekannte Ausmaße erreicht. Drittens sei auch die gewerblich-industrielle Nachfrage gestiegen. "Viele Bäckereien, Schreinereien, Brauereien stellen jetzt um. Alle wollen von der Kohle weg, hin zu etwas Nachhaltigem", sagt Bentele. Schließlich hätten sich, viertens, die teuren Energiepreise auch auf die Pellethändler ausgewirkt, da etwa der Strom in den Pelletwerken und der Sprit für den Transport teurer geworden seien.

Ist bei den Pellets ein Engpass zu erwarten?

Nein. Die Händler seien derzeit sehr gut bevorratet, sagt Bentele. Da Holzpellets aus Hobel- und Sägespänen hergestellt werden, die als Nebenprodukt in Sägewerken und der Industrie anfallen, ist die gegenwärtige Produktion jedoch nicht so hoch wie früher. Durch den hohen Holzpreis und der schwächeren Auftragslage im Bauwesen wird derzeit weniger Holz eingesägt, was zu höheren Spänepreisen führt.

Wird der Preis wieder auf das Niveau von 2021 sinken?

Der Preis für Pellets könnte sich, nach Angaben von Bentele, durchaus noch weiter erholen. Dass er wieder auf das Niveau von 2021 sinkt, hält er aber für unwahrscheinlich. Die Marktentwicklung lasse das nicht erwarten. Die Nachfrage, sowohl von Privatleuten als auch gewerblichen Abnehmern, werde in den nächsten Jahren wohl weiter steigen.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um neue Pellets zu kaufen?

Bentele beobachtet, dass derzeit viele Leute abwarten, ob der Preis noch weiter fällt. Er rät jedoch: "Der Preis sinkt, man weiß nicht, wie lange noch. Als Verbraucher würde ich den jetzigen Zeitpunkt nutzen, um neue Pellets zu bestellen." Zudem seien derzeit die Lieferzeiten meist noch recht kurz. Das könne sich im Winter durch schlechte Straßenverhältnisse und Krankheitsausfälle bei den ausliefernden Fahrerinnen und Fahrern schnell ändern.

Warum sollten Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf von Pellets aufpassen?

Aktuell werden viele Betrugsfälle durch Online-Fake-Shops gemeldet. Simone Bueb von der Verbraucherzentrale Bayern warnt vor deren Masche: "Die Fake Shops bieten Holzpellets oder Brennholz günstig an und lassen die Verbraucher dann per Vorkasse bezahlen." Sie erhielten dafür jedoch keine Ware und die vermeintlichen Händler seien nicht für Rückfragen erreichbar. "Da die Verbraucher per Vorkasse gezahlt, also die Überweisung selbst getätigt haben, können sie auch den Betrag nicht mehr zurückholen", so Bueb.

Worauf müssen Verbraucher achten, um nicht Opfer eines Betrugs zu werden?

Es gibt einige Kriterien, anhand derer Fake Shops oft erkannt werden können: Dazu zählen ein fehlendes Impressum auf der Webseite und angebliche Gütesiegel, deren Bilder aber nur kopiert sind. "Das wichtigste Kriterium, bei dem man immer die Finger von der Bestellung lassen sollte, ist, dass man ausschließlich per Vorkasse zahlen kann, also keinerlei andere Zahlungsmöglichkeiten hat", so Bueb. Auf der Webseite der Verbraucherzentrale gibt es zudem einen Fake-Shop-Finder, der bei unbekannten Händlern helfen kann. Wer bereits Opfer eines Betrugs wurde, dem bleibt nur die Möglichkeit, bei der Polizei Anzeige zu erstatten.