Jetzt hat Eliza eine Schlangenhaut

So schön verbiegt sich sonst niemand für den Erfolg: Mit ihrer Kontorsions-Show feierte Alina Ruppel im vergangenen Jahr zwei umjubelte Auftritte in der Castingshow "Das Supertalent". Am Ende kam die gebürtige Kasachin, die ihre Jugend in Memmingen verbrachte, sogar unter die besten fünf Kandidaten.

Auch wenn es zum Sieg nicht ganz gereicht hat, verfolgt sie ihre Pläne weiterhin mit Volldampf. Die 20-Jährige, die schon in Las Vegas, London und in China auftrat, will weiter auf sich aufmerksam machen. "Ich träume davon, als Model zu arbeiten und den Einstieg in die Schauspiel-Branche zu schaffen", verrät sie allgaeu.life im Interview. Erster Schritt: Ein mutiges Fotoshooting, bei dem sie von der amtierenden Weltmeisterin im Bodypainting eine kunstvolle Schlangenhaut verpasst bekam.

Bilderstrecke

Bodypainting "Schlangenfrau"

1 von 6 "Schlangenfrau" Alina Ruppel aus Memmingen beim Fotoshooting für ihren Kalender mit Bodypainting-Weltmeisterin Julie Böhm. Bild: 2017 Steffen Günthel / Fraab.com

Acht Stunden dauerte das Shooting mit Bodypainting-Weltmeisterin Julie Böhm, mit der Alina Ruppel bereits für den preisgekrönten Kurzfilm "Black Widow" zusammengearbeitet hatte. "Wir hatten viel Spaß bei der Verwandlung", erzählt die Memmingerin, die derzeit in Leipzig eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau absolviert. Das Motiv mit der bläulich-silber-schimmernden Schlangenhaut soll unter anderem in "Elizas" Kalender für 2018 erscheinen.

Die 20-Jährige gehört zu den weltweit besten Kontorsionisten - das sind Menschen, die die Kunst der Körperverbiegung beherrschen. Ihr Talent wurde von ihren Eltern entdeckt und gefördert, nachdem die Familie von Kasachstan nach Memmingen gezogen war. Als Kind kämpfte Alina Ruppel gegen eine Form der Kinderlähmung. Ihr Training - fast täglich drei Stunden - hilft ihr, nicht in die Krankheit zurückzuverfallen, ist sie überzeugt.

Mehr Infos: www.elizashow.com