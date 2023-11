Jugendgruppe hält Taxi aus "Scherz" an und attackiert Fahrer nach Streit

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Fürth ein Taxi angehalten - wohl "als Scherz". Nach einem Streit mit dem Fahrer attackierten sie ihn.

02.11.2023 | Stand: 17:41 Uhr

Eine Jugendgruppe hat in Fürth ein Taxi angehalten und nach einem Streit dessen Fahrer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gaben die Jugendlichen dem Mann am frühen Mittwochmorgen zu verstehen, dass sie ihn nur als Scherz angehalten hatten. Nach einem Streit hätten mehrere Jugendliche den Mann beleidigt, bespuckt, geschlagen und getreten. Dabei sei der 47-Jährige leicht verletzt worden, auch sein Taxi wurde demnach beschädigt. Der Mann habe sich in sein Fahrzeug geflüchtet und die Polizei verständigt.

Nach kurzer Flucht nahmen die Beamten insgesamt drei Verdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren vorläufig fest. Andere Jugendliche hätten sich gegenüber den Beamten dabei bedrohlich verhalten, weshalb diese Pfefferspray einsetzten. Zudem drohten die Beamten, ihre Schlagstöcke zu benutzen. Gegen die drei Verdächtigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidung und Sachbeschädigung ermittelt.

