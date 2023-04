Zwei 14-Jährige aus Regensburg vermisst - Polizei fahndet mit Bildern

Seit Sonntag, 16. April, werden zwei 14-Jährige aus Regensburg und Umgebung vermisst. die Polizei fahndet nun mit Bildern nach den Jugendlichen.

18.04.2023 | Stand: 19:16 Uhr

Zwei 14-Jährige werden seit Sonntag, 16. April, im Landkreis Regensburg vermisst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt wurden bekannte Anlaufstellen und Kontaktadressen überprüft, aber auch umfangreiche Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Deshalb sucht die Polizei nun mit Bilden nach den vermissten Minderjährigen. "Vermutlich sind sie zusammen im Bundesgebiet unterwegs", so die Polizei in einer Mitteilung.

Bei den Vermissten Jugendlichen handelt es sich um die 14-jährige Leonnie Auburger aus Donaustauf und den 14-jährigen Eylem Tekdal aus Regensburg. Die Polizei beschreibt die beiden wie folgt:

Leonnie Auburger

14 Jahre

150 cm groß

schlanke Statur

braune Augen

burschikose Erscheinung

kurze vermutlich aktuell blau gefärbte Haare

schwarze Cargo-Hose, schwarzer Kapuzenpullover, beiger Rucksack

Eylem Tekdal

14 Jahre

155 cm groß

schlanke Statur

schwarze, normallange, glatte Haare

braun-grüne Augen

Muttermal unter dem linken Auge

dunkle/schwarze Kleidung

Die Polizei leitet derzeit weitere Suchmaßnahmen ein und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Vermissten unter der Telefonnummer 09482/9411-0.

