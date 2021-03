Munitionsfund bringt zwei 14-Jährige in Gefahr

Zwei 14-Jährige haben in Unterfranken in einem Waldstück eine Handgranate gefunden. Sie waren mit einem Metalldetektor unterwegs.

11.03.2021 | Stand: 10:22 Uhr

Zwei Jugendliche haben in einem Wald in Unterfranken mit einem Metalldetektor eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Jugendliche hatten großes Glück

Die beiden 14-Jährigen hätten großes Glück gehabt, dass die Munition nicht detoniert sei, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Sicherungsstift der sogenannten britischen Mills-Handgranate hatte sich den Angaben zufolge beim Ausgraben in Erlenbach am Main gelockert. Sie musste nach dem Fund am Mittwoch kontrolliert gesprengt werden.

