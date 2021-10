Streit zwischen Jugendlichen eskaliert in München: 18-Jähriger erleidet Stichwunde

Nach einem Streit zwischen Jugendlichen in München findet die Polizei Verletzte auf einem Bahnsteig. Ein junger Mann kommt mit einer Stichwunde ins Krankenhaus.

24.10.2021 | Stand: 10:29 Uhr

In einem U-Bahnhof im Münchner Osten ist ein Streit zweier Jugendgruppen eskaliert, wobei ein 18-Jähriger eine Stichwunde erlitt. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Beteiligten konnten zunächst unerkannt entkommen. Die Fahndung laufe, sei aber noch immer ohne Ergebnis geblieben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Auch wie schwer der 18-Jährige verletzt wurde, war zunächst unklar.

Am späten Samstagabend war die Polizei demnach zum U-Bahnhof Karl-Preis-Platz in München-Ramersdorf gerufen worden. Zeugen meldeten einen heftigen Streit von jungen Leuten, bei dem Pfefferspray eingesetzt worden sei. Außerdem sei mindestens ein Schuss gefallen. Die alarmierten Beamten fanden den Verletzten auf dem Bahnsteig, allerdings mit einer Stich- oder Schnittwunde; ein Schuss sei vermutlich nicht gefallen, erklärte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Die Polizei fahndete zunächst nach fünf Personen aus der Tätergruppe. Die Gruppe um den Verletzten habe aus mindestens drei Personen bestanden. Weil der U-Bahnhof zur Tatzeit gut besucht gewesen sei, sei die genaue Zahl der Beteiligten allerdings noch nicht klar, sagte der Polizeisprecher. Der Grund für den Streit sei ebenfalls noch nicht bekannt.

Die Züge der U2 hielten während der Ermittlungen nicht mehr am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz.

Jugendliche streiten in Nürnberg: Mann muss ins Krankenhaus

Auch in Nürnberg ist in der Nacht zu Sonntag ein Streit zwischen Jugendlichen aus dem Ruder gelaufen. Ein junger Mann wurde mit einer Verletzung am Rücken in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich aber offenbar um eine leichtere Verletzung handeln. Wie sie zustande kam, werde noch ermittelt. Weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht.

