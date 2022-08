Jugendlicher im Zeltlager durch herabfallenden Ast schwer verletzt

In einem Zeltlager der Pfadfinder im Landkreis Passau ist ein Ast herabgestürzt. Dabei wurde ein Jugendlicher getroffen und schwer verletzt.

02.08.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Ein bis zu 10 Meter langer Ast hat einen 13-Jährigen in einem Zeltlager in Niederbayern schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen mit schweren Kopfverletzungen ins Klinikum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Unfall bei Zeltlager der Pfadfinder: Jugendlicher schwer verletzt

Das Jugendzeltlager der Pfadfinder hatte am Montagabend ein Geländespiel in einem Waldstück nahe Breitenberg (Landkreis Passau) veranstaltet. Dabei stürzte der Ast auf den 13-Jährigen, der durch die Bergwacht geborgen wurde. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei derzeit aus.

