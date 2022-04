15-Jähriger ist mit 1,64 Promille an Gleis unterwegs - S-Bahn hält an

Mit 1,64 Promille ist ein 15-Jähriger neben den Gleisen zwischen Seefeld-Hechendorf und Herrsching entlanggelaufen. Der S-Bahn-Fahrer übergab ihn der Polizei.

18.04.2022 | Stand: 11:49 Uhr

Nach einer Geburtstagsfeier verpasste er die S-Bahn nach Herrsching: Mit 1,64 Promille im Blut ist ein 15-Jähriger deshalb direkt neben den Gleisen zwischen Seefeld-Hechendorf und Herrsching (Landkreis Starnberg) entlanggelaufen. Der Fahrer einer S-Bahn entdeckte am Gleis ein Licht und bremste vorsorglich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er ließ den Jugendlichen in die S-Bahn einsteigen und nahm ihn mit. Statt nach Herrsching brachte der Fahrer den 15-Jährigen zwei S-Bahn-Stationen weiter und übergab ihn der Bundespolizei. Er muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

