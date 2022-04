Junge Frau in Allenbach überfahren und tödlich verletzt - Brüder nach Unfall in Haft

Sie überfuhren in Allenbach (Kreis Aichach-Friedberg) eine junge Frau und ließen die Tote einfach liegen. Jetzt sitzen zwei Brüder in Untersuchungshaft.

21.04.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Fünf Tage nach dem Tod einer jungen Frau bei Allenbach im Landkreis Aichach-Friedberg sind die beiden mutmaßlichen Todesfahrer gefasst. Laut Polizei handelt es sich um zwei 28 und 29 Jahre alte Brüder aus dem Landkreis Freising.

Zeugen hatten die 23-Jährige in der Nacht zum Samstag bei Allenbach, einem Ortsteil von Schiltberg (Landkreis Aichach-Friedberg) auf einem Geh- und Radweg neben einer Kreisstraße gefunden. Ein alarmierter Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen. Die Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen war tot.

Schnell war klar, dass die Frau wohl von einem unbekannten Autofahrer erfasst und tödlich verletzt worden war. Kripo und Polizeiinspektion Aichach nahmen nach dem Unfall bei Allenbach die Ermittlungen auf. Dabei kam ihnen zur Hilfe, dass das Tatfahrzeug recht schnell gefunden wurde. So konnte auch der mutmaßliche Fahrer des Wagens ermittelt werden.

Noch während dessen Festnahme vorbereitet wurde, stellten sich am frühen Mittwochnachmittag zwei Brüder aus dem Landkreis Freising bei einer Polizeidienststelle in Baden-Württemberg. Sie wurden am späten Abend von Polizeikräften aus Augsburg abgeholt und in den Polizeiarrest gebracht.

Frau bei Unfall in Allenbach tödlich verletzt - Verdächtige in Haft

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge waren die Brüder in jener Nacht mit einem 1er BMW auf der Kreisstraße von Allenberg kommend in Richtung Schiltberg unterwegs. Dabei stießen sie mit der 23-Jährigen zusammen, die zu diesem Zeitpunkt wohl mitten auf der Fahrbahn gegangen sei, so die Polizei. Einer mittlerweile erfolgten Obduktion zufolge sei die Frau durch die Wucht des Aufpralls sofort gestorben.

Fahrer und Beifahrer hätten zwar angehalten und nach der Frau geschaut, so die Ermittler weiter. Sie seien dann aber weitergefahren als sie feststellten, dass die 23-Jährige tot war.

Die Brüder wurden am Donnerstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der gegen beide Haftbefehle erließ. Dem 29-jährigen Fahrer wird fahrlässige Tötung sowie Fahrerflucht vorgeworfen, seinem Bruder unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Beide sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Wie schnell die beiden bei dem Unfall unterwegs waren und ob sie die junge Frau auf der Straße hätten erkennen können, wird weiter geprüft.