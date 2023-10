Junge Leute verunglücken mit Auto - 17-Jährige tödlich verletzt

Vier junge Menschen sind in Rosenheim mit dem Auto verunglückt. Eine 17-Jährige ist dabei ums Leben gekommen. Die anderen Drei wurden schwer verletzt.

21.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Eine Tote, drei Schwerverletzte - vier junge Menschen sind mit dem Auto in Oberbayern verunglückt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 20-Jähriger am Freitag in Rosenheim die Kontrolle über sein Auto verloren. Dieses kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Eine 17-Jährige wurde dabei getötet. Der Fahrer sowie ein anderer 20-Jähriger und ein 17-Jähriger wurden schwer verletzt. Die Betroffenen kamen nach Polizeiangaben zum Teil mit dem Rettungshubschrauber in Kliniken.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Staatsanwaltschaft hat dazu auch einen Gutachter beauftragt.

