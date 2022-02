Jungrind flüchtet in Pöttmes vor Schlachtung

Bei der Verladung im Schlachthof in Pöttmes floh ein angeliefertes Jundrind in die nahe gelegenen Wiesen.

21.02.2022 | Stand: 16:52 Uhr

In Pöttmes ist am Montagmorgen ein Jungrind auf dem Weg zum Schlachter ausgebüxt. Wie die Polizei berichtete, rannte das Jungtier bei der Verladung in Richtung der nördlich gelegenen Moorwiesen davon. Laut Polizei ließ sich das aggressive Tier trotz mehrfacher Versuche ohne polizeiliche Hilfe nicht mehr einfangen. Da die Gefahr bestand, dass das etwa 200 Kilogramm schwere Jungrind in Wohngebiete oder auf die St 2049 läuft, musste es von der Polizei im bewaldeten Bereich „Moosbühl“ erlegt werden. Unmittelbar danach wurde das Jungtier zur nahegelegenen Metzgerei gebracht.

