Königin Margrethe II. besucht Kunstakademie in München

Die dänische Königin Margrethe II. hat am Samstag die Akademie der bildenden Künste in München besucht.

13.11.2021 | Stand: 11:13 Uhr

Am Vormittag ließ sie sich durch das Haus führen und verschiedene Kunstwerke und die Werkstätten zeigen. Die 81-Jährige ist für ihr Interesse an Kunst und Literatur bekannt. Wie schon am Vortag bei dem Empfang durch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trug sie ein blaues Kostüm - dieses Mal allerdings kariert und kombiniert mit schwarzen Handschuhen zu schwarzer Handtasche.

Margrethe II., die seit fast 50 Jahren Königin von Dänemark ist, ist auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf einem viertägigen Deutschland-Besuch. Sie startete in Berlin, wo sie von ihrem Sohn, Kronprinz Frederik (53), begleitet wurde. Am Samstag sollte der offizielle Besuch enden.