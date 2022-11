Ministerin Kaniber bleibt nach Unfall einige Tage im Krankenhaus

Nach einem Autounfall am Montag wird Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber wohl noch einige Tage im Krankenhaus bleiben.

Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber ( CSU) wird nach einem Unfall mit ihrem Dienstwagen voraussichtlich einige Tage im Krankenhaus bleiben. Das sagte ein Ministeriumssprecher am Dienstag. Wie lange sie dort genau bleiben müsse, sei noch nicht absehbar. Die Ministerin war am Montag nach dem Unfall im Kreis Traunstein mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Ihre Fahrerin wurde leicht verletzt und kam ebenfalls zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Die Dienstlimousine von Kaniber war den Ermittlungen zufolge auf der Kreisstraße von Neukirchen in Richtung Siegsdorf mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Dessen Fahrerin war zuvor einem Wagen ausgewichen, der demnach auf die Gegenfahrbahn abgekommen war. Ein Rettungshubschrauber flog die sehr schwer verletzte 58-Jährige in ein Krankenhaus. Sie liege auf der Intensivstation und befinde sich in einem sehr kritischen Zustand, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

So lange dauert es, bis das Gutachten vorliegt

Ein Gutachter untersuchte den Unfallort nach Angaben der Polizei, die beteiligten Autos wurden abgeschleppt und sichergestellt. Es werde voraussichtlich ein paar Wochen dauern, bis das Unfallgutachten vorliege, sagte der Polizeisprecher.

